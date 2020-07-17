شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: قوافل بيطرية لعلاج الأمراض التناسلية وعمل سونار للماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هانى حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، إن المعهد يقوم بعمل قوافل بيطري مجانية لصغار المربين في القري الأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة، وخاصة محافظات الصعيد، وتضم العلاج الباطنة والجراحة التناسليات السونار والتلقيح الاصطناعى، مضيفا أنه يتم عمل دورات تدريبية للأطباء البيطريين العاملين بالوحدات البيطرية في القري المعنية، حيث يتم تدريبهم على الجس والتلقيح الاصطناعى في الماشية وعلاج قلة الخصوبة، الأمراض الأكثر شيوعا والجراحة في حيوانات المزرعة والتغذية الإكلينيكية.

وأضاف مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تلك القوافل تم تنفيذها تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، متابعا أن المعهد استعد للبدء موسم التلقيح الاصطناعي الذي سيبدأ في سبتمبر المقبل، وذلك بإشراف ومراجعة معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ضمن برامج التحسين الوراثي للسلالات المحلية في محافظات الجمهورية لرفع الكفاءة الإنتاجية لها والمساعدة في سد الفجوة بين الإنتاج والاحتياج من البروتين الحيواني في مصر.

فيما يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، تنظيم القوافل البيطرية المجانية لعلاج الماشية بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع معهد بحوث صحه الحيوان، ومعهد الإنتاج الحيوان، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفي إطار استراتيجية وزارة الزراعة ومركز البحوث بتطبيق البحوث العلمية فى الحقل لخدمه المجتمع قام.

ويبدأ معهد بحوث التناسليات، عدة قوافل بيطرية خلال الأيام المقبلة لخدمة صغار المربيين مجانا فى القري الأكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية وإجراء التلقيح الاصطناعى وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائي للأمراض وتدريب شباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية والسونار والتلقيح الصناعى.