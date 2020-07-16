شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الكهرباء»: يجب الترشيد في الاستهلاك من أجل الحصول على الدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يجب على المواطنين الترشيد في استهلاك الكهرباء من أجل الحصول على الدعم، مشدداً على أن ثقافة الترشيد أمر مهم وضرورى في حياتنا الآن في كافة القطاعات وليس الكهرباء فقط.

وأضاف «حمزة»خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطنين عليهم متابعة استهلاكهم بشكل مستمر من أجل الوقوف على حجم استهلاكهم والإطلاع على الشرائح الجديدة التي أعلنتها الوزارة حتى لا يتفاجئ أحد بارتفاع في قيمة الفاتورة الشهرية، مشدداً على أن الاستخدام يجب أن يكون للضرورة دون إصراف.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، :«يجب ترك مساحة بين الأجهزة الكهربائية والحائط للتوفير في إستهلاك الكهرباء ..وأى جهاز أنا مش بستخدمه لازم أشيله من الفيشة، لأن تركه في الفيشة يستهلك للكهرباء».