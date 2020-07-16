3 مرشحين محتملين بانتخابات مجلس الشيوخ يجرون الكشف الطبي بالمنوفية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى 3 مرشحين محتملين بمحافظة المنوفية بالتقدم للجنة الطبية المختصة بالكشف الطبي على المرشحين المتقدمين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها الشهر المقبل وأجروا الفحص داخل المستشفى التعليمي بشبين الكوم. وأكد الدكتور عبدالباري العجيزي المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية أن 3 مرشحين تقدموا إلى اللجنة الطبية لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ وهم شريف إبراهيم رمزي عوض ومحمد الألفي مصطفى سعدو أسامة معوض عبدالمنصف محمود. وأضاف العجيزي أن عدد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة الذين قاموا بالتقدم إلى اللجنة الطبية في المنوفية بلغ 44 مرشح حتى الآن ومنذ فتح باب التقدم لإجراء الكشف الطبي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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