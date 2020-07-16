المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والأعلام وأعمال التعقيم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي واصل عدد من شباب محافظة المنيا، فعاليات الحملة القومية للتوعية ضد فيروس كورونا«، بمحطات السكك الحديدية، والتي أطلقتها وزارتي النقل والشباب والرياضة، في عدد من المحافظات هم 7 محافظات من بينهم المنيا.

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

وبدأت الحملة التي نفذها مكتب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع متطوعي شباب مصر وجمعية صوت شباب مصر، ب عدد من المتطوعين يرتدون الزي الخاص بالحملة، ويحملون في أيديهم المطهرات، و«البروشورات» التي تحتوي على التوعية بجميع الإجراءات والتوجيهات الواجب اتباعها لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، والتي تم توزيعها على المواطنين، على أرصفة محطة المنيا وداخل القطارات.

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

«المصري اليوم»رافقت الحملة في أولى جولاتها بمحافظة المنيا، وتأتي الحملة قبل أيام من اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي من المعتاد أن يشهد تكدس بحركة التنقل بين المحافظات، خاصا عبر محطات قطارات السكة الحديد، كما استقبلت محطة سكك حديد المنيا الجرارات الجديدة بالورود والأعلام والبوسترات، وسط فرحة المواطنين الذي تصادف وجودهم بمحطة سكك حديد المنيا، وحرص القائمون على محطة المنيا رش وتطهير وتعقيم الجرار الجديد فور وصوله.

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم

المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والاعلام والتعقيم