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شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستقبل الجرارات الجديدة بالورود والأعلام وأعمال التعقيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لليوم الثاني على التوالي واصل عدد من شباب محافظة المنيا، فعاليات الحملة القومية للتوعية ضد فيروس كورونا«، بمحطات السكك الحديدية، والتي أطلقتها وزارتي النقل والشباب والرياضة، في عدد من المحافظات هم 7 محافظات من بينهم المنيا.
وبدأت الحملة التي نفذها مكتب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع متطوعي شباب مصر وجمعية صوت شباب مصر، ب عدد من المتطوعين يرتدون الزي الخاص بالحملة، ويحملون في أيديهم المطهرات، و«البروشورات» التي تحتوي على التوعية بجميع الإجراءات والتوجيهات الواجب اتباعها لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، والتي تم توزيعها على المواطنين، على أرصفة محطة المنيا وداخل القطارات.
«المصري اليوم»رافقت الحملة في أولى جولاتها بمحافظة المنيا، وتأتي الحملة قبل أيام من اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي من المعتاد أن يشهد تكدس بحركة التنقل بين المحافظات، خاصا عبر محطات قطارات السكة الحديد، كما استقبلت محطة سكك حديد المنيا الجرارات الجديدة بالورود والأعلام والبوسترات، وسط فرحة المواطنين الذي تصادف وجودهم بمحطة سكك حديد المنيا، وحرص القائمون على محطة المنيا رش وتطهير وتعقيم الجرار الجديد فور وصوله.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.