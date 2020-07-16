شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السوداني: ضبط 80 شخصًا بينهم سوريون في طريقهم للقتال بليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور في السودان من ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين مكونة من 160 عنصرا من بينهم اجنبيين في حدود دول الجوار.

وأكد مدير شرطة الولاية ممثل والي ولاية شمال دارفور اللواء شرطة يحي محمد احمد نور إن هذه الضبطية تبرئ السودان من الاتهامات الكثيرة التي ظلت توجهها بعض الجهات بارساله مرتزقة للقتال.

وأشاد خلال حديثه الذي وجهه بهذه المناسبة بحضور قيادات من الاجهزة الامنية بالانجازات الكبيرة التي حققتها القوات المشتركة من الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بجانب منع تهريب البضائع والسلع التجارية إلى دول الجوار ودخول المخدرات.

وقال إن القوات المشتركة ظلت ترصد تحركات المجموعة فرادى وجماعات على الحدود حتى تمكنت من القاء القبض عليها، مشيرًا إلى أن القوة المشتركة بالولاية تم تكوينها بهدف ضبط الحدود من الهجرة غير الشرعية إلى الدول الافريقية والآسوية في الحدود المتاخمة علاوة على الاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات والعمل على تأمين الموسم الزراعي.

من جهته جدد قائد قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور العميد جدو حمدان أحمد مضي قوات الدعم السريع بالتعاون مع القوات المشتركة في حفظ الأمن والاستقرار وذلك بضبط الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر بجانب منع التفلتات الامنية وتأمين الموسم الزراعي، مستعرضًا الجهود التي ظلت تضطلع بها قوات الدعم السريع في كافة المجالات

في ذات السياق أكد ممثل الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع المقدم ادم محمد احمد صالح أن السودان يمر بمرحلة مفصلية دقيقة يستوجب من الجميع ضرورة التكاتف والتعاون والمؤازرة والإخلاص بعيدً عن المزايدات السياسية والمكايدات القبلية الضيقة.

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وكشف أن قوات الدعم السريع قد تمكنت في الثاني عشر من شهر يوليو الجاري من ضبط مجموعة مكونة من (80) شخصآ من بينهم أجنبيين من دولة سوريا متوجهين إلى مواقع القوات المتحاربة في ليبيا بينما تم ضبط مجموعة أخرى مماثلة مكونة من ثمانين شخصآ بتاريخ الخامس عشر من شهر يوليو الجاري وهم في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة، مشيرًا إلى أن المجموعات التي تم ضبطها في مجال الهجرة غير الشرعية بواسطة قوات الدعم السريع والقوات الامنية الاخرة حتي الآن قد بلغت 282 شخصآ.