شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس البرلمان الليبى: نراهن على قوة الجيش المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالحميد الصافى، مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن كل من تواجدوا اليوم في المؤتمر الذي حضره الرئيس السيسى مع مشايخ وأعيان ليبيا بالقاهرة، هم ممثلين عن جميع المكونات الاجتماعية بالدولة الليبية.

وأكد الصافى في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة»أن رسائل المؤتمر اليوم علم بأهميتها العالم بأكمله، حيث إن مصير الشعبين المصرى والليبي واحد، وأمنهما واحد.

وتابع مستشار رئيس البرلمان الليبي، قائلا: «العلاقة تاريخية مع الجارة والشقيقة مصر، وتابعنا هذا المؤتمر بالكامل عبر التليفزيون في ليبيا، وكل الناس في ليبيا سعيدة جدا بمخرجات المؤتمر وبكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وأشار مستشار رئيس البرلمان الليبيى خلال مداخلته الهاتفية من ليبيا، إلى قوة القوات المسلحة المصرية بالقول: «الجيش المصرى أقوى جيش في المنطقة وأفريقيا ونعلم ببسالة الجيش المصرى ونراهن بالدرجة الأولى على قوته».