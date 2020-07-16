شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا»: فوضنا السيسي لتطهير بلادنا من الاستعمار التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد المصباحى رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، أهمية اللقاء الذي جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعيان ومشايخ ليبيا، اليوم بالقاهرة، قائلا :«مهم جدا لمواجهة العدوان التركى، والإرهاب الذي استعرض علينا بعضلاته بالأسلحة والمعدات على أراضينا».

وقال المصباحى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» أن الليبيين تأكدوا أنهم يتحتاجوا لدعم الأشقاء في مصر لأن الشعبين واحد والمصير مشترك، مشيرا إلى أن الليبيين لديهم جهة شرعية وحيدة وهى البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح، وهذا التفويض الذي تم اليوم في القاهرة للرئيس اليسى وجيش مصر لتطهير الدولة الليبية من المستعمر.

وتابع: «تفويض الليبيين للرئيس السيسى أيضا من أجل إخراج المرتزقة الذين أتى بهم أردوغان إلينا، بجانب تفكيك المجموعات المسلحة، حتى تنعم ليبيا بأمنها وسلامتها، وهذا ما صرح به وأكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقاءه مع مشايخ وقبائل ليبيا».