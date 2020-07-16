شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات واقعة «الرجل الأخضر»: أصاب ضابطًا وأمين شرطة بقطع بأوتار الأيدي والأصابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلّمت نيابة أول وثالث أكتوبر، بإشراف المستشار عبدالمجيد القصاص، المحامي العام، الخميس، تقرير الصفة التشريحية الأوليّ بشأن سبب وفاة ما بات يُعرف ب«الرجل الأخضر» الذي لقي مصرعه في مواجهة أمنية لدى محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، الأربعاء.

وتسلّمت النيابة برئاسة المستشار خالد طاهر، التقرير الطبيّ لحالة الضابط وأمين الشرطة، المُصابين جراء اعتداء «الرجل الأخضر» عليهما، بسلاحٍ أبيض، كان بحوزته.

أوضحت تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه الأول- «الرجل الأخضر» الذي حاز اللقب بعدما دهن الجزء الأعلى من جسده بدهان لونه أخضر، وهو شاب في أواخر الثلاثينات، لقي مصرعه متأثرًا بطلق ناري استقر في بطنه، ويرحج أن يكون مصدره سلاح ميري، بما يؤكد أن الواقعة حدثت على النحو الوارد بالتحقيقات أنّ «الرجل الأخضر» اقتحم بوابة مدينة الإنتاج، وأصاب أمين شرطة حاول التصدي له حين أشهر سلاحين «سنجة وكذلك»، وأخذ يصيح بكلمات غير مفهومة، مثل «أووو..»، ثم يكبر «الله أكبر»، وكذا أصاب ضابط شرطة حاول السيطرة عليه، فأطلقت القوات المكلفة بتأمين مدينة الإنتاج الرصاص تجاه «الرجل الأخضر» فلقي مصرعه قبل وصوله إلى المستشفى.

وأفاد التقرير بأن الطلق الناري الذي أصاب المجني عليه- صدر من مسافة قريبة لا تتجاوز ال5 أمتار.

كما جاء بالتقرير الطبي الخاص بإصابات ضابط وأمين الشرطة المصابين بالواقعة، إنّ إصابتهما تنوعت ما بين قطع بأوتار الأيدي، والأصابع، فضلًا عن الجُروح السطحية بالكتف، وما يزالان يخضعا للعلاج بأحد المستشفيات.

وورد بالتحقيقات أن «الرجل الأخضر» – مزارع وأصل إقامته محافظة البحيرة، وأكد شهود العيان تسلله إلى بوابة المدينة عبر أحد الأسوار الخلفية، وشاهده أحد أفراد الأمن من خلال كاميرات المراقبة، ولدى محاولته التصدي له، فوجئ بحمله سلاح أبيض، فاعتدى على الشرطي محدثًا إصابته بأوتار اليد، وضابط شرطة حاول السيطرة عليه.

ورصدت كاميرات المراقبة التي تحفظت عليها النيابة، دخول «الرجل الأخصر» مرتديًا جلبابًا، وما أن هبط السور الداخلي لمدينة الإنتاج، حتى خلعه ودهن الجزء الأعلى من جسده باللون الأخضر، وكان مرتديًا بنطلون جينز.

وفي وقتٍ سابق، صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه «القتيل»، ونقلت سيارة إسعاف بناءً على قرار النيابة- جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم، لتشريح الجثمان بمعرفة خبراء مصلحة الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، ومن ثم التصريح بالدفن.

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ودلت التحريات الأولية التي تسلمتها النيابة على أن الواقعة ليس ورائها أي دوافع سياسية، ولا أن المجني عليه كان ينووى الإضرار بأيًا من المدينة أو التعرض لأحد من الإعلاميين.

وطلبت النيابة من أجهزة الأمن التحفظ على السلاح المستخدم في إطلاق الرصاص على المُزارع، وإرساله إلى خبراء الأدلة الجنائية لفحصه وبيان استخدامه، ومضاهاة الطلقات المستخرجة من جسد المُزارع بطلقات السلاح لبيان المطابقة من عدمه.

وأمرت باصطحاب القوة الأمنية التي أطلقت الرصاص الرصاص على المزارع، للتحقيق معهم، وطلبت التحريات بشأن كيفية حدوث الواقعة، وتحفظت على كاميرات المراقبة التي التقطت صورًا للواقعة، والاستعلام عن حالة المصابين.