شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تمويل درجات الكادر الخاص لكليتي الطب بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، موافقة الجهات المعنية على تمويل درجات الكادر الخاص بكليتي الطب البشري والبيطري بجامعة العريش تمهيدا للإعلان عن شغلها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن رئيس الجامعة في تصريح، الخميس، أن الموافقة كانت ضمن موافقات الجهات المعنية على تمويل درجات الكادر الخاص بالنسبة لجميع كليات القطاع الطبي في الجامعات المصرية، وأنه سيتم الإعلان عنها في الصحف الرسمية خلال الأيام المقبلة.. تمهيدا لتعيين الكادر الخاص من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وفى انتظار قرار الموافقة على بدء الدراسة في كلية الطب البشرى للعام الدراسي الجديد.. مشيرًا إلى أنه سبق الموافقة على افتتاح كلية الطب البيطري بالجامعة اعتبارا من العام الجديد وإدراجها ضمن رغبات مكتب التنسيق، وفى الطريق كلية الطب البيطري وبعض الكليات الأخرى لخدمة مجالات التنمية في سيناء.

وقدم رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير والاحترام لكل من يدعم جامعة العريش لخدمة التنمية على أرض سيناء في مختلف المجالات، وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

ومما يذكر أن جامعة العريش بدأت أوائل الثمانينات بكليتين للتربية والعلوم الزراعية البيئية تابعتين لجامعة قناة السويس، وتحولت إلى جامعة مستقلة بصدور القرار الجمهوري رقم147 لسنه 2016 بإنشاء جامعة العريش التي ضمت كليات: التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، ومعهد الدراسات البيئية.. وقد ضمت إليها كليات: الاقتصاد المنزلي والتجارة والاستزراع البحري والمصايد السمكية، وتمت الموافقة أخيرا على إنشاء كلية الطب البيطري وأخرى للحاسبات.. ثم كلية للطب البشري.