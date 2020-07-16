شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير منزل وشقة وعددا من المنشآت ترددت عليها حالتي كورونا بالعريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تولت وحدة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بالعريش تطهير وتعقيم منزل وشقة سكنية لحالتين ثبت إيجابيتهما لفيروس كورونا المستجد في حي الصفا وسوق المحاسنة بالعريش.
وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه بجانب تطهير المنزل تم تطهير مركز حضري وعدد من العيادات والمنشآت الطبية التي ترددت عليها الحالتين قبل حجزهما في مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.
أضاف شوكة، أنه تم فحص عدد من المخالطين للحالتين التي أصيبتا بفيروس كورونا المستجد، وتوزيع حقائب الأدوية عليهم، والتنبيه بالحجر المنزلي للمخالطين لهما لمدة 14 يومًا.
وأشار شوكة إلى أن إجمالي عدد الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 304 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات، والتي تفيد إيجابية 73 حالة وسلبية 57 حالة أخرى، وهناك 5 حالات مازالت تحت البحث، إلى جانب عزل 169 حالة منزليًا بدون أخذ عينات.
أوضح شوكه، أنه بالنسبة للحالات الإيجابية فقد تم حجز 7 حالات بمستشفى العريش العام وعدد ٧ حالات أخرى بمستشفى بئر العبدالمركزي، وعزل 12 حالة منزليًا، بجانب شفاء 33 حالة ووفاة 14 حالة أخرى.
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