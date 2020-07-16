شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء مرشحي قائمة «من أجل مصر» بقطاع شرق الدلتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت محكمة الزقازيق الابتدائية، بإشراف المستشار حامد سرحان، رئيس المحكمة، الخميس، أوراق ٤ مرشحين محتملين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردي ليصل إجمالي عدد المتقدمين 50 مرشحًا حتى الآن، فيما تقدم تحالف القائمة الوطنية، «من أجل مصر»، بأوراق ترشح قائمة الدائرة التي تشمل «قطاع شرق الدلتا»، لخوض الانتخابات

وجاءت أسماء القائمة الأساسية للمرشحين عن قطاع شرق الدلتا كالتالي وهم «خالد محمد سعيد حسن شحاتة، أحمد محمد محمود الخطيب، أيمن محمد حامد شريف، أحمد عبدالجواد محمد وجميعهم عن حزب مستقبل وطن، وإبراهيم محمد إبراهيم شحاتة عن حزب المؤتمر، يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة عن حزب مستقبل وطن، نيفين جورج ميخائيل عن حزب مصر الحديثة، محمد على عبده أبوحجازي عن حزب مستقبل وطن، محمد عيد صديق اللمعي عن حزب مستقبل وطن، حماد موسي حماد عن حزب مستقبل وطن، محمد أحمد محمد السباعي عن حزب مصر الحديثة، فيبي فوزي جرجس عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد صبح محمد شحاتة عن حزب مستقبل وطن، جيفارا محمد أحمد عن حزب مستقبل وطن، فايز أبوحرب عن حزب حماة وطن».

أما عن القائمة الاحتياطية لمرشحي قطاع شرق الدلتا فهم «مدحت حسن شهاب عن حزب مستقبل وطن، ناصر عبدالغني ديب عن حزب مستقبل وطن، أشرف محمد حامد شريف عن حزب مستقبل وطن، أيمن السيد محمد عبدالمقصود عن حزب مستقبل وطن، كامل محمد إبراهيم شحاتة عن حزب المؤتمر، يمني أحمد فؤاد أباظة عن حزب مستقبل وطن، منال منير حلمي عن مصر الحديثة، سامح حسن عاشور عن حزب مستقبل وطن، حازم إبراهيم حسن عن حزب مصر الحديثة، محمد السيد على حسن عن حزب مستقبل وطن، موسي على موسي حماد عن حزب مستقبل وطن، سناء ملك أندراوس عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد محمد زايد عن حزب مستقبل وطن، تامر كمال محمد فريد عن حزب مستقبل وطن، أيمن إبراهيم محمد عن حزب حماة وطن».

جدير بالذكر أن تحالف القائمة الوطنية «من أجل مصر» أعلن تشكيل القوائم الانتخابية للتحالف الانتخابي للأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بمشاركة 11 حزبا سياسيا، وأن القائمة الوطنية تعد تحالفا انتخابيا وليس سياسيا، وتنتهي بانتهاء الانتخابات، مؤكدا أن جميع الأحزاب قامت بطرح مرشحيها في القائمة، وأن القائمة الوطنية مهمتها الرئيسية تمثيل جميع الآراء والأفكار السياسية المختلفة داخل مجلس الشيوخ، وذلك تحقيقا للصالح الوطني العام.