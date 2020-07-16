شكرا لقرائتكم خبر عن خبير زراعي: مخزون المياه الجوفية يكفي زراعة صحراء مصر لمدة 500 عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي الـ1.5 مليون فدان، إن مصادر الري في مشروع الـ1.5 مليون فدان في مختلف محافظات مصر قائمة بالأساس على المياه الجوفية، خصوصًا وأنه طبقًا للدراسات الجيولوجية الحديثة فإن مخزون المياه الجوفية في مصر يكفي لزراعة الصحراء لمدة تصل إلى 500 سنة.

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من سيزرع المليون»، أن كمية المياه الموجودة في طبقة الخزان الجوفي النوبي في الصحراء الغربية وحدها تكفي لإمدادنا بالمياه لمئات السنين، ويعتبر من أكبر خزانات المياه الجوفية في العالم ولكنه عميق جدًّا، حيث يتراوح عمقه بين 1000 و1500 متر، ولذا سيتم اللجوء للتقنيات الحديثة للوصول إلى هذه المياه إذا لزم الأمر.

وأوضح رئيس جمعية مزارعي الـ1.5 مليون فدان، أن تقدير عمر المياه الجوفية وكميتها وسرعة تجدُّدها في الطبقات الصخرية بالصحراء الشرقية في مصر بات ممكنًا باستخدام التقنيات الحديثة، موضحًا أن صحراء مصر الشرقية منطقةً شديدة الجفاف، ومن ثم فإن وجود هذا المورد المائي الواعد يُعَد أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه واستيعاب الخطط التنموية في تلك المنطقة.