شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء مرشحى قائمة «من أجل مصر» لـ«الشيوخ» بغرب الدلتا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد المشد، رئيس رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، «القائمة الوطنية من أجل مصر» والتى تمثل محافظات غرب الدلتا وتضم محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، ويمثلها 15 مرشحًا منهم 7 مرشحين عن البحيرة ومثلهم عن الإسكندرية بالإضافة إلى مرشح عن محافظة مطروح.

وتم تخصيص 11 مقعدًا بالقائمة لحزب مستقبل وطن منهم 6 بالبحيرة و4 بالإسكندرية ومقعد واحد بمطروح، وكما تم تخصيص مقعدًا لحزب الوفد بالبحيرة، وآخر لحزب التجمع بالإسكندرية، ومقعد لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية، وأخر لحزب الحرية المصرى بالإسكندرية، كما تم تمثيل المرأة بعدد 3 مقاعد منهم مقعدين بالإسكندرية ومقعد واحد بالبحيرة.

والمرشحون عن البحيرة هم: محمد وجيه عبدالله خالد، حزب مستقبل وطن، ووليد محمود إبراهيم الشرمة، حزب مستقبل وطن، ومحمد أشرف محمود حلمى الصيرفى، حزب مستقبل وطن، وسمير السيد أحمد قاسم، حزب مستقبل وطن، ووجيه رشدى يس سنبل، حزب مستقبل وطن، وإبراهيم محمد أسماعيل ضيف الله، حزب الوفد ومارى جميل نعمة الله داود، حزب مستقبل وطن.

أما المرشحون عن الإسكندرية هم: محمد رشاد عثمان، حزب مستقبل وطن، ومحمد صبرى محمد أبو إبراهيم، حزب مستقبل وطن، وإيهاب محمد محمود أبو كيلة، حزب مستقبل وطن، وأحمد شعبان حسين، حزب التجمع، وباهر محمد أمين غازى، حزب الشعب الجمهورى وهند محمد ممدوح حنفى، حزب مستقبل وطن، ودينا محمد هلالى، حزب الحرية المصرى، بالإضافة إلى إسماعيل علام سلطان حسن، حزب مستقبل وطن عن محافظة مطروح.

مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظات غرب الدلتا البحيرة والإسكندرية ومطروح

القائمة الوطنية من أجل مصر لمحافظات غرب الدلتا البحيرة والإسكندرية ومطروح