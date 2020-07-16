شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشي: الإخوان أعداء للدين الإسلامي.. وأوروبا تستيقظ أمام خطورتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتب الصحفية، فريدة الشوباشي، إن مجلس الشيوخ الفرنسى يرى أن جماعة الإخوان الإرهابية تريد تقسيم فرنسا، لذلك وقف ضدها خلال هذه الأيام، بعدة إجراءات مغلظة ضد الجماعة الإرهابية.

أضافت الشوباشى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» المذاع عبر قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامى خالد العوامى، أن جماعة الإخوان الإرهابية، لم تدخل مكانا إلا ودمروه، لذلك قال ماكرون في خطاب له إنه ضد أفكار الإخوان والسلفيين وليس الدين الإسلامى، كما قال إن فرنسا أمة واحدة ضد التطرف.

أشارت الكاتبة إلى أن قطر سهلت دخول الإخوان الإرهابيين إلى أوروبا بسبب تمويلهم ودعمهم بشتى الطرق، مؤكده أن جماعة الإخوان ليسوا مبتكرين، ولكن تستخدم كأداة من قبل أمريكا والعديد من الدول لتدمير الدول الأخرى.

وشددت على أن جماعة الإخوان أعداء للدين الإسلامى، الذي يحث على نشر الفضيلة والتسامح بين الشعوب، وهذا ما جعل أوروبا تتحرك ضد الإخوان وتستيقظ لخطورتهم على شعبها.