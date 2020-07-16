شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث إجراءات السفر للمسافرين من القاهرة إلى أبو ظبي وبودابست والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت مصر للطيران عملائها المسافرين إلى مطار أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومطار بودابست بدولة المجر اعتبارًا من اليوم الموافق 16 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المركزية المعتمدة في مصر قبل السفر من القاهرة إلى كل من أبو ظبي وبودابست حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة بكلا الدولتين لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح بيان مصر للطيران ان ذلك يأتي في ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر.