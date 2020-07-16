شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: سد النهضة مبني على أراضي ملك قديم لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الاسكندرية، أن مصر مستهدفة بمحاولة تطويق الدولة سواء ارهاب سيناء أو العبث بخط حدود ليبيا أو ما يجرى من جانب إثيوبيا من سد النهضة، موضحا أن الهدف من الحالة العدائية التي تجريها اثيوبيا هي عملية كيدية كبرى على مستقبل ازدهار وحياة مصر وربما السودانيين، وأنه من الطبيعي أن يستشعر المواطن العادي بالقلق.

وكشف الدكتور مصطفى الفقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي محمد على خير، معلومة عن أن الأرض التي بني عليها سد النهضة تعود لمملكة مصر والسودان، قائلا: «الأرض اللي مبني عليها سد النهضة كانت أراضي سودانية تبع مملكة مصر والسودان، ولا يستطيع أحد أن يجادل في هذا الأمر».

وأشار الدكتور مصطفى الفقي، إلى أن هناك تراكم من العقد التاريخية التي تعاني منها اثيوبيا تجاه مصر، مؤكدا أن هناك مشاعر تجاه مصر القديمة وفى مشاعر تاريخية دفينة تجاه مصر، فضلا عن محاولات للعبث بنهر النيل مما جعل هناك هاجس لدى كل حاكم مصري دراسة مدى امكانية التأثير على النهر من المنبع.