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"Top7".. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم مع محمد أسعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت  Top7، أهم القصص الخبرية التي حدثت على مدار اليوم 16 يوليو، ويقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار وهي، الرئيس السيسي يلتقي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، وزارة الصحة تطلق مبادرة لدعم المتعافين من ، اختراق حسابات المشاهير وأغنياء العالم على تويتر، والأهلي يتقدم بالبلاغ رقم «11» ضد مرتضى منصور.

 


أما على الصعيد الفنى، محمد رمضان يطرح كليبه الجديد "تيك توك"، وردود أفعال كثيرة من رواد السوشيال ميديا على خطوبة الفنانة أمينة خليل.


يذكر أن TOP7 هي خدمة إخبارية يومية يقدمها الخليج 365، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو على مدار اليوم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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