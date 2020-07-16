شكرا لقرائتكم خبر عن "Top7".. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم مع محمد أسعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top7، أهم القصص الخبرية التي حدثت على مدار اليوم 16 يوليو، ويقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار وهي، الرئيس السيسي يلتقي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، وزارة الصحة تطلق مبادرة لدعم المتعافين من كورونا، اختراق حسابات المشاهير وأغنياء العالم على تويتر، والأهلي يتقدم بالبلاغ رقم «11» ضد مرتضى منصور.



أما على الصعيد الفنى، محمد رمضان يطرح كليبه الجديد "تيك توك"، وردود أفعال كثيرة من رواد السوشيال ميديا على خطوبة الفنانة أمينة خليل. أما على الصعيد الفنى، محمد رمضان يطرح كليبه الجديد "تيك توك"، وردود أفعال كثيرة من رواد السوشيال ميديا على خطوبة الفنانة أمينة خليل.



يذكر أن TOP7 هي خدمة إخبارية يومية يقدمها الخليج 365، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.



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