شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية من أجل مصر تتقدم للترشح لانتخابات الشيوخ بقطاع جنوب ووسط الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم تحالف القائمة الوطنية، "من أجل مصر"، رسميا بأوراق ترشح قائمة الدائرة الأولى والتى تضم (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، ومن أبرز الأسماء حسام الخولى، محمد حلاوة، محمود بكرى، إيهاب وهبة، عاطف النمكى، حسين خضر، صلاح سعودى، طارق عبد العزيز، عبد السميع يوسف، عبد الخالق عياد، عز الدين جودة، محمد الجمل، ياسر الهضيبى، حازم الجندى، محمد عريبى، محمد عزمى، عايدة نصيف، محمود السيد، محمد القط، ايرينى جورج، ريهام عفيفى، هالة كمال، سلوى الحداد، سامح محمد أبو السادات، فريدة النقاش، ناجح جلال، حنا جرجس، محمود منصور، أسامة بديع.

جدير بالذكر أن تحالف القائمة الوطنية "من أجل مصر" أعلن تشكيل القوائم الانتخابية للتحالف الانتخابي للأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بمشاركة 11 حزبا سياسيا، وأن القائمة الوطنية تعد تحالفا انتخابيا وليس سياسيا، وتنتهي بانتهاء الانتخابات، مؤكدا أن كافة الأحزاب قامت بطرح مرشحيها في القائمة، وأن القائمة الوطنية مهمتها الرئيسية تمثيل كافة الآراء والأفكار السياسية المختلفة داخل مجلس الشيوخ، وذلك تحقيقا للصالح الوطنى العام.