شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: كلمات الرئيس السيسى تحولت إلى أفعال على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض، مشددا على أن مصر بثت رسائل مهمة وقوية فيما يخص الشأن الليبي.

كان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال إن تركيا لازالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا، وحولت مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها.

ونفى المتحدث باسم الجيش الليبي، في مؤتمر صحفى مساء اليوم الخميس، انسحاب القوات المسلحة من أي موقع لها، قائلا: "ننفى ذلك تماما ونؤكد أن هذا الكلام عار عن الصحة".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعث رسائل واضحة في لقائه بمؤتمر القبائل الليبية، اليوم، أهمها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى في مواجهة أي تهديد للأمة.

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كما أشار الرئيس إلى أن مصر لن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا ، وأنها قادرة على تغيير المشهد العسكرى في ليبيا بشكل حاسم وسريع.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى لتماسك القبائل التي لها دور هام في الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة، مطالبًا بوقف الاقتتال والدخول في مسار السلام.

وأكد السيسى أن مصر تتعامل مع ليبيا كوحدة واحدة بكافة الأقاليم دون تقسيم، وأن الميليشات لها تأثيرها السلبى على الدولة الليبية ويجعلها أسيرة لها، قائلًا: ليس لنا مواقف مناوئة ضد الغرب الليبى.