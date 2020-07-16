شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخليج 365.. السيسى: لن نقف مكتوفى الأيدى فى مواجهة تحركات تهدد الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت صفحة ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" موجزا لأهم التريندات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى على مدار الساعات الأخيرة، وهو الموجز الذى تضمن العديد من الأخبار قدمها الزميلان حور محمد وهشام عبد التواب، وأعدها الزميل محمود نصر.

وتناول الموجز، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي النهادرة بمشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد".

وأكد الرئيس السيسي لمشايخ ليبيا أن الهدف الأساسي للجهود المصرية هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، مشيرا إلى إن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديداً مباشراً قوياً للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.

من جانبهم، أعرب مشايخ ليبيا، عن كامل تفويضهم للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية وتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ولمواجهة التحديات المشتركة، ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.

كما تناول الموجز، تصدر "الرجل الأخضر"، مواقع عملية البحث على جوجل، وذلك بعد ما حاول شخص على جسمة مادة خضراء امبارح اقتحام مدينة الإنتاج الاعلامى، بحوزته "سيف"، وقيامه بتهديد قوات الأمن، لكن أمن المدينة اتعامل معاه ونتج عنها وفاته.

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وأمرت النيابة العامة بدفن جثة "الرجل الأخضر"، وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمانه.

وأشارت مصادر إلى إن الشاب الذى حاول اقتحام المدينة بيعمل مزارع ومقيم في البحيرة، وأن دوافعه لمحاولة الاقتحام غير معروفة حتى الآن، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه يعانى من مرض نفسى.

كما تناول الموجز تقدمت الحكومة التونسية باستقالتها بشكل رسمي للرئيس التونسى قيس سعيد، بالإضافة إلى إعلان 73 نائب تونسي، تسليمهم رسميا لمكتب البرلمان لائحة لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشى، وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسى النائبة عبير موسى، أن عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي تجاوزت 85 توقيعا، وأكدت أن الغنوشى، فقد شرعيته ولن يتم قبول بأى جلسة يترأسها.

وفنيا انتشرت صور خطوبة أمينة خليل على مواقع التواصل الاجتماعى، على المهندس عمر طه، فى حفل، اقتصر على العيلتين والمقربين فقط، وده طبعا بسبب كورونا.

الصورة أظهرت حالة من السعادة على أمينة خليل أثناء قيام المهندس عمر طه وهو بيلبسها دبلة خطوبة، ورغم انتشار الصورة فإن أمينة خليل لم تعلن على حساباتها على السوشيال ميديا، سواء انستجرام أو تويتر عن خطوبتها، مما دفع جمهورها يتساءل عن السبب.

وعلى المستوى الرياضى تناول الموجز تصدر يوفينتوس تريندات مواقع التواصل الاجتماعى وده بعد ما واصل الفريق نزيف النقاط فى الدوري الإيطالي واتعادل مع ساسولو بنتيجة 3-3 وفلت من خسارة مفاجئة من الفريق صاحب المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، ليرتفع عدد النقاط المهدرة منذ العودة من توقف كورونا إلى 7 نقاط، وده تسبب فى تقلص فارق النقاط مع أتالانتا صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط ومع لاتسيو الثالث إلى 8 نقاط والإنتر الرابع إلى 9 نقاط.

وتتبقى 5 جولات على ختام الموسم الجاري من الدوري الإيطالي ستحسم اللقب هذا الموسم في ظل الصراع الكبير بين رباعي المقدمة.