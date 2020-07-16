شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة يستقبل 8 رحلات دولية تقل 1481 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس 8 رحلات دولية، على متنهم حوالى 1481 راكبا، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن صالات الوصول بالمطار استقبلت 5 رحلات لشركة مصر للطيران، الرحلة الأولي قادمة من البحرين وتقل 120 راكبا، والرحلة الثانية قادمة من لندن وعليها 151 راكبا، والرحلة الثالثة قادمة من بيروت وتقل 290 راكبا، والرحلة الرابعة قادمة من المدينة وعليها 290 راكبا، والرحلة الخامسة قادمة من نيروبي وعليها 140 راكبا، كما استقبلت صالات الوصول رحلة لطيران العربية قادمة من الكويت وعلي متنها 174 راكبا، ورحلة لشركة الجزيرة قادمة من الكويت وتقل 162 راكبا، ورحلة لشركة فلاي ناس قادمة من جدة وعليها 154 راكبا .

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.