شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة أمينة خليل.. وأغنية محمد رمضان الجديدة في "التايم سكوير" فى الموجز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت صفحة ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موجز الفن لأهم أخبار التي وردت على مدار الساعات الأخيرة، وقدم الموجز شروق وجدى وأعده إسراء عبد القادر.

وجاء على رأس الموجز، انتشرت فى الساعات الأخيرة، صور جديدة من خطبة النجمة أمينة خليل، وخطيبها المهندس عمر طه، والتى أقيمت أمس، فى حفل اقتصر على حضور العائلة والأقارب فقط، حيث انتشرت صور أثناء وضع عمر خاتم الخطوبة فى يد أمينة، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وأصبحت أمينة خليل فى ساعات قليلة، على رأس الترند فى مصر، والأكثر بحثا على المواقع.

كما جاء في الموجز، قال الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة لـ"الخليج 365"، إنه يمر بحالة "اكتئاب" شديدة، بسبب عدم تلقيه عروضا للعمل داخل الوسط الفنى سواء في الدراما أو السينما، مشيرًا إلى أنه يفكر حاليًا في الاعتزال بعد خدمة 60 عامًا فى الفن، على حد قوله، ولفت أبو زهرة إلى أن أغلب المخرجين الحاليين لم يكونوا "أتولدوا" فى ظل توهجه الفنى.

وأوضح أبو زهرة، أنه من الكوميديانات المميزين، خاصة أنه قدم العديد من الأدوار المهمة في منطقة الكوميديا، مشيرًا إلى أنه يطالب صناع المحتوى الفني ببطولة عمل كوميدي وهيكسر بيه الدنيا على حسب قوله، متحديًا صناع المحتوى الكوميدي في تقديم عملا يضاهى المسلسل الذى يقدمه، إيماناً بموهبته وعطائه طوال تلك السنوات.

وتضمن الموجز،إعلان شركة "واندا فيلم"، الصينية عن خسارتها لـ228 مليون دولار بسبب توقف عرض الأفلام بالسينمات، والصناعة بالكامل خلال الشهور الأخيرة.

Advertisements

وقالت الشركة اللى بتعتبر أكبر مشغل للسينما في الصين إنها بعد ما كانت بتحقق أرباح سنوية بتوصل لـ75 مليون دولار، خسرت السنادى من 214 لـ228 مليون دولار.

كما قالت الشركة إنها أغلقت أكتر من 600 سينما، وخفضت أجور العاملين فيها، والإجراءات دى من شهر يناير لحد دلوقتى أثرت طبعًا على الإنتاج الدرامى، ومش متوقع هتقدر تعوض خسايرها دى امتى؟

وتناول الموجز، أغنية محمد رمضان "تيك توك" فى شوارع تايم سكوير وسط تفاعل المواطنين، يبدو أن النجاح الذى حققه النجم محمد رمضان بأغانيه لم يقف عند الوطن العربي وإنما انتقل مع تيك توك اسم أحدث أغانيه إلى واحدة من أهم المناطق فى العالم، وهي ميدان تايم سكوار فى نيويورك.

ونشر النجم محمد رمضان عدة فيديوهات أثناء تشغيل أغنيته هناك، وتفاعل عدد من المواطنين معها، علق عليها بكتابة، "شكراً على كل الفيديوهات اللى وصلتني من نيويورك، وبعتذر جداً عن تأخير الكليب لمساء اليوم".

وأصدر النجم محمد رمضان أغنيته الجديدة "تيك توك" مع النجم سوبر كاسو، على راديو أنغامى، استعدادا لطرحها على قناته على ‏اليوتيوب. ‏

وذلك بعدما أعلن رمضان فى وقت سابق عن الانتهاء من تصوير الكليب، قائلا:"انتهينا من تصوير كليب تيك توك.. إخراج حسام الحسيني مدير ‏تصوير وائل درويش.. قريباً تيك توك.. ثقة فى الله نجاح‎.