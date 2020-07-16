شكرا لقرائتكم خبر عن الجنزورى لـ"تليفزيون الخليج 365": إثيوبيا تتعامل بـ"كراهية" والأمور تسير لصالح مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، ضيفا مع الزميل محمد مجدى السيسى، فى الفقرة الرئيسية للتغطية الموسعة اليومية على الصفحة الرئيسية لـ"الخليج 365"، على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الخميس.
وقال الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، إن مصر تواجه في الوقت الحالي تحديان كبيران هما القضية الليبية التي تتعلق بالأمن القومى المصرى، والقضية الثانية قضية سد النهضة التي تتعلق بالمياه وحياة المصريين، أحب أن أطمئن المواطن المصرى أن كل الأمور تسير فى صالح مصر، والطرف الأخر في قضية أثيوبيا يتعامل معانا بتعنت وكراهية وحقد دون تعقل، بينما الطرف المصرى الذى يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسى يملك الحكمة والتعقل وبالتالي من يملك العقل يفوز على من يغلب الكراهية والتعنت.
وأضاف الجنزوري:" إثيوبيا تعانى من مشاكل داخلية والقيادة هناك تحاول إرضاء الشعب بالتعنت مع مصر، دون أن يفكروا فى أنهم يخلقون عداء مع الكثير من دول إفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أما الأوضاع في ليبيا، فالحقيقة إن أردوغان لم يقرأ التاريخ، ولا يعرف طبيعة ليبيا، وعدم التعقل هو ما يقوده والاستعانة بميلشيات مسلحة تقبض 2000 دولار في الشهر.. وكمواطن مصري، أكرر أن القادم سيكون أفضل لمصر في قضية إثيوبيا وليبيا".
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