شكرا لقرائتكم خبر عن الجنزورى لـ"تليفزيون الخليج 365": الرئيس جاد فى القضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، ضيفا مع الزميل محمد مجدى السيسى، فى الفقرة الرئيسية للتغطية الموسعة اليومية على الصفحة الرئيسية لـ"الخليج 365"، على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الخميس.

أجاب الدكتور كمال الجنزوري، على تعليقات المواطنين بان الدولة تدفع ملايين الجنيهات في بناء الكبارى، وقال:" لا تحرك للتنمية في أي دولة في العالم إلا بوجود الحقيقة أن أى بنية حقيقة فى أى دولة في العالم دون وجود بنية أساسية، والدليل أكبر ولاية في أمريكا وهى ولاية كاليفورنيا بدأوا البينة التحيتية في بناء الطرق والكبارى والسكك الحديدية وحتى اليوم اقتصاد كاليفورنيا من أكبر الاقتصاديات في العالم نتيجة البنية التحتية القوية.

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وأكد الجنزوري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء في ملف مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات، والرئيس يضع على عاتقاه القضاء على هذه العشوائيات، لافتاً إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة هو إضافة جديدة لكيان كبير ولن تلغى العاصمة القديمة، وهى كيان سيكون له شأن كبير في المستقبل.