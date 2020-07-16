شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العُرابى لـ"لايف الخليج 365": إثيوبيا دولة ماهرة فى التسويف والمماطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح السفير محمد العُرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، أن ما تم مؤخرا بشأن أزمة سد النهضة يعد أحد أنواع التفاوض والتي تستند على "جس النبض" من جانب إثيوبيا بعد ما تم إعلانه بشأن ملء السد.

وأضاف العُرابي، في مداخلة له مع "لايف الخليج 365"، أن إثيوبيا دولة ماهرة جدا فى التسويف والمماطلة لتحييد الرأى العام عن المطالب المشروعة.

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وتوقع العُرابي أن يكون السيناريو الحالي هو تمهيد لنية إثيوبيا ملء البحيرة الموجودة أمام السد، وهذا يندرج تحت بند الملء التجريبي أو الملء الجاف، أما الملء الحقيقي فلن يتم إلا بعد الوصول لاتفاق رسمي بين كافة الأطراف المعنية.

وشدد وزير الخارجية المصري الأسبق، على أن مصر ما زالت تمتلك الكثير في جعبتها للقيام به من أجل الحفاظ على حقوقها، مثل مشروع الكرامة المصري المطروح أمام مجلس الأمن وهو حاليا باللون الأسود أى أنه لم يطرح بعد أمام الدول المعنية، بجانب ذلك سيكون هناك تدخلات مفاجئة من جانب بعض الدول الكبرى في حالة تعقد الأمور أكثر من ذلك.