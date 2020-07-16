بالأسماء.. ننشر قائمة "من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ عن غرب الدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حصل الخليج 365 على أسماء مرشحي قائمة من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ عن قطاع غرب الدلتا، والتي من المرتقب أن تقدم غدًا للهيئة الوطنية للانتخابات. وجاءت الأسماء بالقائمة على النحو التالي: مستقبل وطن - محمد رشاد عثمان. - محمد صبري أبوإبراهيم. - إيهاب أبوكليلة. - هند حنفي. - محمد وجيه عبدالله. - وليد محمود الشرمة. - محمد أشرف الصرفي. - سمير السيد قاسم. Advertisements - وجيه رشدي سمبل. - هبة مكرم شاروبيم. - صالح سلطان منصور. حزب التجمع - أحمد شعبان حسين السيد. الشعب الجمهوري - باهر محمد غازي. حزب الحرية المصري - دينا نبيل هلال. حزب الوفد - سعيد إسماعيل ضيف الله.

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