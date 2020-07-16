جهاز تنظيم الكهرباء يكشف حقيقة خصم رصيد العداد مسبوق الدفع نهاية كل شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ردًا على تساؤلات المواطنين المستخدمين للعدادات مسبقة الدفع بشأن خصم الرصيد المتبقي في العداد مع انتهاء كل شهر، إن هذا الأمر غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأوضح الجهاز، في بيان، الخميس، أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفقًا لأسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن.

وأشار إلى أنه يتم إضافة الرصيد الجديد للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاده، ولا يتم خصم أي مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة على المستهلك فقط.

وتستهدف وزارة الكهرباء تركيب نحو 900 ألف عداد كودي ومسبوق الدفع بنهاية عام 2020 للوصول بإجمالي ما تم تركيبه إلى 10.7 مليون عداد مسبوق الدفع.​