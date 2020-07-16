مأساة على ضفاف النيل.. مصرع أب أنقذ طفله من الغرق في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اصطحب الرجل الثلاثيني طفله للتنزه، جلس الأب وصغيره على ضفاف نهر النيل بمراكز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، للاستمتاع بالمنظر الخلاب ونسمات الهواء الجميل حتى وقع ما لم يكن في الحسبان.

انزلقت قدما الطفل فكاد يسقط في مجر النيل، فأسرع الأب لإنقاذه بجذبه لأعلى. نجحت محاولة الأب في إنقاذ فلذة كبده لكنها كانت نظرة الوداع، اختل توازنه وسقط غريقا بفعل التيار أمام أنظار نجله.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية إشارة من شرطة النجدة بغرق شخص بجوار "طراد النيل" بدائرة المركز.

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وجه العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الجنوب بانتقال رجال المباحث للمعاينة. تحريات الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر توصلت إلى أنا تاجرا يبلغ من العمر 32 سنة، كان رفقة نجله على ضفاف النيل دون النزول للاستحمام، واختل توازن الابن فأسرع الأب لإنقاذه إلا أن توازنه اختل وسقط غريقا.

بدوره، أخطر العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري التي تجري عمليات مسح شامل لانتشال الجثة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.