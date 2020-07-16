أخبار مصر | مائدة مستديرة بين مصر وأوكرانيا بحضور وزير السياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مائدة مستديرة بين مصر وأوكرانيا بحضور وزير السياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في المائدة المستديرة التي نظمتها السفارة المصرية في أوكرانيا بمقر غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية UCCI.

شهد اللقاء السفير حسام الدين علي سفير مصر في أوكرانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية السيد GENNADY CHYJYKOV ، ورئيس الرابطة الأوكرانية لمنظمي الرحلات السياحية UATO، وبعض كبار منظمي الرحلات الأوكرانيين والشركات السياحية والمستثمرين السياحيين بأوكرانيا، والأعضاء ذو الصلة بملف السياحة في غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية.

كما حضر أعضاء الوفد المصري الذي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.

وقام رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية بالترحيب بالدكتور خالد العناني والوفد المرافق له، معرباَ عن حبه الشديد لمصر وعشقه وشغفه بالتراث والثقافة حيث قام بزيارة مصر عدة مرات، مؤكدا على العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط بين مصر وأوكرانيا على المستويين الرسمي والشعبي.

وأعرب رئيس الغرفة عن سعادته باستمرار التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات وخاصة في مجال السياحة.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد العناني الي أنه لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الدولتين على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات وخاصة مجال السياحة لما تمثله هذه الصناعة من أهمية في البلدين بما يكون له انعكاساته ومردوده الإيجابي في تحفيز حركة السياحة البينية بين البلدين، موضحا أن السوق الأوكراني يعد من الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر التي تحرص الوزارة على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه.

كما قام أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحة، باستعراض ضوابط وإجراءات السلامة الصحية التي تقوم المنشآت الفندقية والسياحية والشركات السياحية باتباعها وتطبيقها لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

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