أخبار مصر | مائدة مستديرة بين مصر وأوكرانيا بحضور وزير السياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مائدة مستديرة بين مصر وأوكرانيا بحضور وزير السياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شارك اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في المائدة المستديرة التي نظمتها السفارة المصرية في أوكرانيا بمقر غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية UCCI.
شهد اللقاء السفير حسام الدين علي سفير مصر في أوكرانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية السيد GENNADY CHYJYKOV ، ورئيس الرابطة الأوكرانية لمنظمي الرحلات السياحية UATO، وبعض كبار منظمي الرحلات الأوكرانيين والشركات السياحية والمستثمرين السياحيين بأوكرانيا، والأعضاء ذو الصلة بملف السياحة في غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية.
كما حضر أعضاء الوفد المصري الذي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.
وقام رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية بالترحيب بالدكتور خالد العناني والوفد المرافق له، معرباَ عن حبه الشديد لمصر وعشقه وشغفه بالتراث والثقافة حيث قام بزيارة مصر عدة مرات، مؤكدا على العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط بين مصر وأوكرانيا على المستويين الرسمي والشعبي.
وأعرب رئيس الغرفة عن سعادته باستمرار التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات وخاصة في مجال السياحة.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد العناني الي أنه لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الدولتين على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات وخاصة مجال السياحة لما تمثله هذه الصناعة من أهمية في البلدين بما يكون له انعكاساته ومردوده الإيجابي في تحفيز حركة السياحة البينية بين البلدين، موضحا أن السوق الأوكراني يعد من الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر التي تحرص الوزارة على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه.
كما قام أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحة، باستعراض ضوابط وإجراءات السلامة الصحية التي تقوم المنشآت الفندقية والسياحية والشركات السياحية باتباعها وتطبيقها لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.
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قامت دولة أوكرانيا أمس برفع مصر من القائمة الحمراء الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد مما سيكون لذلك تاثير إيجابي على أعداد السائحين القادمين من أوكرانيا إلى مصر.
يذكر أن السيد Vitali Klitschko عمدة مدينة كييف استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس على حفل عشاء مع كبرى منظمي الرحلات السياحية في أوكرانيا، وذلك في أولى جولات العناني الخارجية منذ أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم.
وجاء ذلك فى إطار زيارة وزير السياحة والآثار للعاصمة الأوكرانية كييف والعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.
وشارك في الحضور الوفد المصرى المرافق للوزير، والسفير حسام الدين علي سفير مصر في أوكرانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأوكرانية.
وفي سياق متصل، شارك الدكتور خالد العناني، قبل حفل العشاء، في لقاء مع عمدة كييف ومنظمي الرحلات لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانين في مجال السياحة وسبل زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين وزيادة أعداد السائحين الأوكرانيين الوافدين الى مصر خلال الفترة المقبلة.
وحرص الجانب الأوكراني على الإشادة بزيارة الوزير خاصة أنه أول وزير سياحة مصري يقوم بزيارة أوكرانيا منذ سنوات طويلة.
ومن جانبه، قام الوزير خلال هذا اللقاء باستعراض التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، واشتراطات السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وأكد على عمق العلاقات المصرية الأوكرانية والتي تشهد تعاونا في الكثير من المجالات ومنها مجال السياحة، مشيرا إلى أهمية السوق الأوكراني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية وأكثرها نموا حيث تأتى في المرتبة الثانية بعد دولة ألمانيا في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
وأشار الوزير إلى أنه قد وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من دولة أوكرانيا 39 رحلة طيران منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في أوائل يوليو الجاري، وقضوا جميعا إجازة سعيدة بمصر، وأن السائحين أشادوا بإجراءات السلامة الصحية المطبقة بمصر.
وتحدث عمدة مدينة كييف، عن رغبة بلاده في دعم التعاون مع مصر في مجال السياحة والآثار، معربا عن سعادته بزيارة الدكتور خالد العناني لدولة أوكرانيا.
وأشار إلى أن الشعب الأوكراني يعرف الكثير عن مصر ولديه رغبة وشغف كبير لزيارتها والتعرف على الثقافة والحضارة المصرية العريقة، وأنهم يستمتعون بالاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر والمناظر الخلابة والأنماط السياحية المصرية المختلفة.