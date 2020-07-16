أخبار مصر | 100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توالت ردود الفعل المصرية والعربية حول لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع مشايخ القبائل الليبية في القاهرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة عن دعم شعبي عربي واسع لقرار السيسي بتدخل الجيش المصري في ليبيا والتصدي للميليشيات ومرتزقة أردوغان ولحماية الأمن القومي المصري والعربي.

وتصدر هاشتاج "السيسي" وهاشتاج "ادعم جيش مصر" الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ليؤكد أن الشعب المصرى والمصري يقف حلف الجيش المصري وقياداته.

وعلق أحد رواد تويتر، قائلا: "أقسم بالله أنه رجل شهم.. اللهم أنصره وسدده..اللهم انصر ليبيا بمصر، اللهم ودمر أعداءهم العلوج الترك والخائن الدي يمولهم.. عليهم وعليه من الله ما يستحقون".

وكتب أخر، قائلا: "لن تسمح أبدا للإرهاب أن ينتشر في ليبيا مرة ثانية، مصر لديها أقوى جيوش المنطقة والقارة"، وأشاد أحدهم بالرئيس السيسي، معلق "ربنا دايما هينصرك في الرسالة اللي اختارك لها من حيث لا نحتسب واللي ابتدت في مصر وهتنتهي في تركيا ان شاء الله، الشعب المصري كله جيش مقاتل".

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