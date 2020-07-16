أخبار مصر | مائل الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مائل الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة طقس ليوم غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد غدًا طقس مائل الحرارة حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة، الي أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الخميس، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

Advertisements

‎وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.