أخبار مصر | هل ينتقل كورونا من لبن الأم للطفل أثناء الرضاعة؟ الصحة تجيب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هل ينتقل كورونا من لبن الأم للطفل أثناء الرضاعة؟ الصحة تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا اليوم الخميس، حول ما تردد عن انتقال فيروس كورونا المستجد للطفل، أثناء الرضاعة الطبيعية، قائلة إن لبن الأم مهم لتقوية مناعة الطفل لأنه يحتوي على أجسام مناعية.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يجب ممارسة الرضاعة الطبيعية المطلقة للاطفال حتى نهاية الشهر السادس من العمر، ومع بداية الشهر السابع يجب ادخال مجموعة أغذية متنوعة تكميلية والتي يتم إعدادها بشكل صحي لضمان النمو السليم، مع الاستمرار في الرضاغة الطبيعية حتى بلوغ الطفل عامين.

وأضافت الوزارة أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق لبن الثدي أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدن إصابتهن بفيروس كورونا وفي حالة مرض الأم يتكون لديها أجسام مضادة، والتي تنتقل مباشرة إلى جسد الطفل عن طريق لبن الثدي لتزيد مناعته، وأن اللبن الصناعي لا يوفر هذه الحماية.