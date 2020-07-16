أخبار مصر | وكيل مجلس النواب: لقاء السيسي بشيوخ ليبيا يؤكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل مجلس النواب: لقاء السيسي بشيوخ ليبيا يؤكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السيد الشريف نقيب السادة الاشراف وكيل أول مجلس النواب إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد والتي جاءت تحت شعار "مصر

و ليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" يؤكد أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأشار أن الخطوط الحمراء التي أعلنها الرئيس السيسي من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، والتي أكد فيها على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وأثني نقيب الاشراف على مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم للسيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي ل ليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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لقاء السيسي بمشايخ ليبيا