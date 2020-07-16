شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يدعم مستشفيات الصدر وحميات الزقازيق بمستلزمات طبية ووقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، قيام صندوق تحيا مصر بتدعيم مستشفيات الأمراض الصدرية والحميات بمدينة الزقازيق بمستلزمات طبية ووقائية وأدوات تطهير وتعقيم لمواجهة فيروس كورونا، شملت 10 آلاف كمامة جراجية- 1000 ماسك kn 95- 480 بدلة عزل- 10 آلاف جوانتي لاتكيس- 150 كرتونه كحول ايثيلي، وذلك للمساهمة في استكمال إجراءات الحجر الصحي بتلك المستشفيات واستمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين بأقسام العزل.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة، في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجهاز التنفيذي في التعامل مع جائحة كورونا، من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية والوقائية للمصابين بالفيروس.

أضاف المحافظ أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات المواطنين البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً، ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا على تضافر كافة الجهود بين جهات العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا والعبور من هذه الأزمة بسلام.