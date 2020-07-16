شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة الصحة يتابع الخدمات الطبية وأعمال تطوير مستشفى الصدر بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور علاء عيد، مساعد وزيرة الصحة والسكان ورئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، والفريق المرافق له من الوزارة، الخميس بمكتبه بديوان عام المديرية، في زيارة إشرافية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الصحية بالمحافظة، واستعراض الموقف الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، ومناقشة خطة العمل لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وتفقد «عيد» خلال زيارته الخدمات الطبية بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق وتابع انتظام سير العمل، والخدمات المقدمة، وأعمال التطوير التي تتم لرفع كفاءة الأقسام الطبية، والارتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، كما تفقد العمل بجهاز الأشعة المقطعية الجديد، والذي تم توريده بتكلفة تقديرية بلغت ٤ مليون، ٢٠٠ ألف جنيه، وتم التأكد من التدريب الجيد للفريق الطبي، وتوافر الأدوات والمستلزمات اللازمة للعمل، كما تفقد أعمال تطوير الأقسام الطبية بالدور الثالث، وتجهيزها لتسع ٤٥ سرير، بتكلفة بلغت ٣ ملايين و٧٠٠ ألف جنيه.

وأشاد بالجهود المبذولة للارتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفى، وأثني على أداء عمل الفرق الطبية بالمستشفى، مقدمًا الشكر لهم على العطاء المستمر خاصة خلال تلك الفترة.

كما قام الفريق الإشرافي بالوزارة المرافق لمساعد الوزيرة برئاسة الدكتورة هناء أبوالسعود مدير الإدارة العامة للوبائيات والترصد بالوزارة بالمرور على مستشفيات الزقازيق العام، وحميات الزقازيق، والأحرار التعليمي، وتم التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، وتطبيق بروتوكول العلاج لمرضي فيروس كورونا وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، والتأكد من مدى توافر الاشتراطات الصحية ومعايير الجودة ومكافحة العدوى بأقسام العزل بهذه المستشفيات.