شكرا لقرائتكم خبر عن بحث احتياجات وسط سيناء وتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على اهتمام القيادة السياسية وكافة الأجهزة بتنمية سيناء وبصفة خاصة منطقة وسط سيناء.

وأضاف المحافظ أثناء الاجتماع الخاص ببحث تنمية وسط سيناء ومناقشة مطالب واحتياجات المواطنين في هذه المنطقة، أن توجيهات السيد الرئيس إلى جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بتنمية سيناء ودعم احتياجات أهلها، وخاصة وسط سيناء.

وأعلن المحافظ عن بحث ومناقشة كيفية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول في رى وزراعة الأراضى إلى جانب توفير احتياجات أهالى وسط سيناء من المياه لمختلف الاستخدامات، مشيرا إلى طلب وزارة الرى بانشاء عدة مشروعات لدعم التنمية في المحافظة وعمل الأبحاث والدراسات العلمية وقيام معهد بحوث الموارد المائية ووزارتى الرى والزراعة بهدف تنمية المحافظة، وخاصة منطقة وادى البروك بوسط سيناء.

وطالب المحافظ بأهمية الحفاظ على المياه وتخزين مياه السيول والأمطار للاستفادة منها في رى وزراعة الأراضى والشرب وباقى الاستخدامات الأخرى، وكذا تنظيم استخدامات المياه وتعظيم الاستفادة منها.

واستعرض المحافظ المشروعات المقدمة من الجهات المعنية لتنمية منطقة وسط سيناء، وشملت: انشاء عدد من البحيرات الصناعية لاستيعاب مياه السيول والأمطار، انشاء عدة أحواض لتهدئة مياه السيول لحماية مدينة العريش، وحماية مدينة نخل ووسط سيناء من السيول والاستفادة من مياهها في تغذية خزان المياه الجوفى للمياه علاوة على صيانة السدود، والمقترحات الخاصة باقامة بحيرة صناعية في منطقة أولاد على وعدد آخر من الأحواض المائية إلى جانب بحيرة أخرى صناعية وحاجز وخزانات للمياه وأحواض اعاقة لتهدئة المياه في منطقة وادى الأزارق بهدف حجز المياه للاستفادة منها في الرى والزراعة وباقى الاستخدامات، وتعظيم الاستفادة من المياه المهدرة قبل البحيرات للاستفادة منها في الرى والزراعة، وبهدف آخر هام وهو منع مخاطر السيول عن مدينة العريش كهدف استراتيجى.. علاوة على اقامة عدد من السدود في منطقة عين القديرات للاستفادة من المياه المحتجزة خلفها في الزراعة بواقع مرتين سنويا لاتاحة الفرصة لأهالى المنطقة بامكان التوسع في الرى والزراعة مرتين في العام بدلا من مرة واحدة حاليا .

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى مسئولى شركة سيناء للحفر باقامة مركز لحفر وصيانة الآبار في منطقة وسط سيناء وتزويده بالمعدات اللازمة لتكون الشركة جاهزة لأى عمل في مجال حفر وصيانة الآبار.. إلى جانب انشاء محطة رفع للمياه خلف سد الروافعة لتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار خلف السد واستخدامها في الرى والزراعة وباقى الاستخدامات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الرى وأجهزتها البحثية والمختصة .

ومن جانبه.. أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة على مراعاة اشراك ممثلى السكان المحليين بمنطقة وسط سيناء في الاقتراحات والمطالب الخاصة بالمواطنين من الجهات التنفيذية والبحثية.. مشيرا إلى أنه تم منح اللجان المختصة بدراسة مطالب السكان المحليين والوقوف على آرائهم في مختلف المشروعات المقترحة والمقرر تنفيذها بالتنسيق مع وزارتى الرى والزراعة والجهات البحثية، وأن هذا هو الاجتماع الثانى لبحث ومناقشة احتياجات منطقة وسط سيناء وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

وأعلن المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أن هناك الكثير من المقترحات والمطالب مقرر تنفيذها في خطة جهاز تعمير سيناء الجديدة دعما لتنمية سيناء وتحقيقا لمطالب السكان المحليين.

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وأشار النائب جازى سعد عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء إلى شكر وتقدير أهالى وسط سيناء لجهود الدولة في تحقيق التنمية بمنطقة وسط سيناء، وكذا شكر وتقدير المحافظ وجميع الأجهزة التنفيذية والبحثية والعلمية الداعمة لتنمية وسط سيناء، ومراعاة مطالب وآراء المواطنين المحليين.

وطالب بانشاء خزان مياه سعة 100 مترا مكعبا في كل قرية بوسط سيناء، وانشاء ميدان لسباق الهجن ودار للمناسبات ومسجد في منطقة الجفجافة بوسط سيناء.

حضر الاجتماع التنفيذى كل من: الدكتور صلاح شحاتة وكيل وزارة الرى، رئيسا مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء، ممثلوا معهد بحوث الموارد المائية ووزارة الرى، ادارة المياه الجوفية، مدير تنمية القرية بديوان عام المحافظة، ومديرو التخطيط والمتابعة والادارة الزراعية بكل من: الحسنة ونخل.