شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور وآخرين بتهمة الرشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألقت هيئه الرقابة الإدارية القبض على كل من مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومسئول الأمن بذات الإدارة ومدير عام بأمن وزارة التربية والتعليم، وآخران هم كل من محاسب احدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة العبور، وصاحبة مكتب خاص تعمل في مجال تخليص الاجراءات، وذلك لطلب المتهمين من الأول حتى الثالث لمبلغ ١،٤ مليون جنيه على سبيل الرشوة، وحصولهم على حوالي ٧٠٠ الف جنيه من إجمالي قيمة مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع وبوساطة المتهمة الخامسة مقابل قيامهم بنهو إجراءات زياده كثافة الطلاب بفصول القسم البريطاني بالمدرسة وتعديل بعض التقارير الصادرة عنها بالمخالفة للوائح المنظمة، وكذلك معاونتهم في الحصول على ترخيص إنشاء فصل للقسم الأمريكي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة المختصة قررت حبسهم جميعاً على ذمه التحقيقات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور وآخرين بتهمة الرشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.