شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات دولية تقل 671 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، 5 رحلات دولية، علي متنهم حوالي 671 راكباً، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 4 رحلات لشركة مصر للطيران، الرحلة الأولي قادمة من فرانكفورت وتقل 118 راكبا ، والثانية قادمة من باريس وتقل 129 راكبا، والرحلة الثالثة قادمة من جدة وعليها 133 راكبا، والرحلة الرابعة قادمة من بروكسل وعليها 117 راكبا، كما وصلت رحلة لشركة أير كايرو قادمة من الكويت وعلي متنها 174 راكبا .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.