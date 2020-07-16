شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية "من أجل مصر" تتقدم للترشح لانتخابات الشيوخ بقطاع الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم تحالف القائمة الوطني، "من أجل مصر"، اليوم الخميس، بأوراق ترشح قائمة الدائرة التى تشمل "قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد"، للهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاءت القائمة عن محافظة الجيزة كالتالى:

مستقبل وطن

1- وليد محمود فوزى المليجى

2- أحمد محمد شراني عيد

3- فرج فتحى فرج على

حزب الوفد

4- طارق مصطفى حسانين عبدالله

حزب التجمع

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5- عمرو عزت محمد السيد

حزب الشعب الجمهورى

6 - محمد رمضان سيد احمد عمارة

مرأة - حزب مستقبل وطن

7- سهير عبدالسلام حنفى

مرأة - حزب الوفد

8- أمل محمد رمزى محمد منير خليل

جدير بالذكر أن تحالف القائمة الوطنية "من أجل مصر" أعلن تشكيل القوائم الانتخابية للتحالف الانتخابي للأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بمشاركة 11 حزبا سياسيا، وأن القائمة الوطنية تعد تحالفا انتخابيا وليس سياسيا، وتنتهي بانتهاء الانتخابات، مؤكدا أن كافة الأحزاب قامت بطرح مرشحيها في القائمة، وأن القائمة الوطنية مهمتها الرئيسية تمثيل كافة الآراء والأفكار السياسية المختلفة داخل مجلس الشيوخ، وذلك تحقيقا للصالح الوطنى العام.

وكان قد توافد أعضاء القائمة الوطنية على مقر ائتلاف دعم مصر، لإنهاء إجراءات أوراق ترشحهم ومراجعتها مع الممثل القانوني للقائمة، تمهيدا لتسليمها للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الساعات القادمة، وكان من مضن الأسماء كلا من محمود منصور، محمود بكرى، حازم الجندى، عاطف النمكي، عايدة نصيف، سامح محمد أنور السادات، ياسر الهضيبي، حسين خضير، عبد السلام الجبلي، حسام الخولي، طارق عبد العزيز، محمد حلاوه -حسين خضير -طارق عبدالعزيز -صلاح سعودي -عبدالسلام الجبلي -ريهام عفيفي -ايريني ثابت -عبدالخالق عياد-د إيهاب وهبة -حنا جريس -عز الدين سالم -محمد عريبي- الدكتور محمد توفيق - وفريدة النقاش - ناجح جلال.