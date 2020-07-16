شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى تريند بـ تويتر عقب تصريحاته بلقاء مشايخ قبائل ليبيا..ومغردون: اللهم انصره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "السيسى" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، عقب لقائه صباح اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبى بكافة ربوع البلاد، لبحث العدوان التركى على الأراضى العربية الليبية ومخاطره على الأمن القومى العربى والإقليمى.





وتنوعت التعليقات عبر الهاشتاج، وسط دعم وتضامن كبير مع السياسية المصرية فى الملف الليبى، حيث قال ناصر عبيد:"أقسم بالله أنه رجل شهم.. اللهم أنصره وسدده..اللهم انصر ليبيا بمصر، اللهم ودمر أعداءهم العلوج الترك والخائن الدي يمولهم.. عليهم وعليه من الله ما يستحقون".

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وكتب عبد الرحمن:"ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قبائل ليبيا ممثلي الشعب الليبي، رسالة محددة أن مصر ستدخل ليبيا لتحريرها من الإرهابيين وأردوغان وتسليمها للشعب الليبي ولن تسمح أبدا للإرهاب أن ينتشر في ليبيا مرة ثانية، مصر لديها أقوى جيوش المنطقة والقارة".





وعلق أحمد: "إنت مش جاى مصر عبث والله أو بالصدفة أنت جاى بأمر من الله ورحمه عشان تلحق الأمة والبلاد من السقوط في وحل مخططات الأعداء ودسائسهم ربنا دايما هينصرك في الرسالة اللي اختارك لها من حيث لا نحتسب واللي ابتدت في مصر وهتنتهي في تركيا ان شاء الله".









يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعث رسائل واضحة في لقائه بمؤتمر القبائل الليبية، اليوم، أهمها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى في مواجهة أي تهديد للأمة كما أشار الرئيس إلى أن مصر لن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا ، وأنها قادرة على تغيير المشهد العسكرى في ليبيا بشكل حاسم وسريع.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى لتماسك القبائل التي لها دور هام في الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة، مطالبًا بوقف الاقتتال والدخول في مسار السلام.

وأكد السيسى أن مصر تتعامل مع ليبيا كوحدة واحدة بكافة الأقاليم دون تقسيم ، وأن الميليشات لها تأثيرها السلبى على الدولة الليبية ويجعلها أسيرة لها، قائلًا: ليس لنا مواقف مناوئة ضد الغرب الليبي.