شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها فى ليبيا وتعد الآن لهجوم على سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إن تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد الآن لهجوم على سرت، مضيفة: "سياستنا في ليبيا لم تتغير ونعارض كل التدخلات"، جاء ذلك فى تصريحات لقناة العربية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، طلبنا من الجميع في ليبيا ضرورة وقف تأجيج الصراع ، ويجب احترام قرار حظر السلاح على ليبيا والعودة لمسار برلين".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال في مؤتمر جمعه مع مشايخ القبائل الليبية "مش هندخل ليبيا إلا بطلب منكم وهنخرج بأمر منكم".

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وأضاف الرئيس خلال لقائه بعدد من شيوخ وقبائل ليبيا: "بنتعامل مع ليبيا كـ ليبيا، مفيش حاجة اسمها المنطقة الشرقية والغربية والجنوب".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسيى سعداء بلقاء مشايخ ووجهاء القبائل الليبية، عندما تدخل البلاد في الفوضى لا تخرج منها إلا بإخلاص أبنائها، والشعب الليبي هو وحده من يقرر مصير بلاده إذا خلصت النوايا.

وأكد أن شيوخ القبائل فى ليبيا حريصين على على استقرار ليبيا، اللى هيحدد مصير ليبيا مش الناس الي برا ولكن "انتو" تضعوا ايديكم فى يد بعض وتخلص النوايا والجهود لصالح الناس انها تعيش بامان وسلام ومفيش حد هيقدر ابدا يقرر مصيركم.