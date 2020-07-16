فيديو.. تفاصيل المرحلة النهائية للقاح مودرنا الأمريكي وانطلاقها 27 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Moderna الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية عن تفاصيل المرحلة النهائية للقاحها المحتمل لفيروس كورونا والتي ستنطلق في 27 يوليو الجارى بعد نشر نتائج مبشرة واعدة عن نتائج اللقاح وفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية، وأفاد باحثون أمريكيون بأن لقاح مودرنا التجريبى لفيروس كورونا، أظهر أنه آمن وأثار استجابات مناعية لدى جميع المتطوعين الأصحاء الـ45، فى دراسة مستمرة فى مرحلة مبكرة. ويقدم الفيديو التالى تفاصيل التجربة النهائية للقاح شركة مودرنا الأمريكية، وانطلاقها فى 27 يوليو الجارى كمرحلة نهائية.

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