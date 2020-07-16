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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مداولات الرؤساء ستحدد مسار المفاوضات النهائية لسد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى إن المفاوضات حول سد النهضة مماثلة لما سبق ولم يتم التوصل لاتفاق مع اثيوبيا، مؤكدا أن مداولات الرؤساء ستحدد مسار المفاوضات النهائية لسد النهضة.
وأكد وزير الخارجية، الخميس، أن تركيا تخرق قواعد الشرعية الدولية الحديث عن عمل عسكرى مباشر في ليبيا، مشيرا إلى استمرار مصر بالعمل الوثيق مع الشركاء الأوروبيين لاستقرار ليبيا.
كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال إن مصر كانت دائما تسعى لاتفاق منصف وعادل لتحقيق المنفعة للجانب الإثيوبي والأطراف المشاركة في مفاوضات سد النهضة، ولم يحدث تطور كبير في الموقف الإثيوبي، موضحا أنه لم يعهد في أي مفاوضات سياسية أن تصل الأمور إلى هذا الشكل، ومصر أثبتت الإرادة السياسية في كافة مراحل التفاوض وتفاعلها مع كل الأطروحات.
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