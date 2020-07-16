شكرا لقرائتكم خبر عن نفوه وقطعوا عضوه الذكرى.. عقوبات التحرش من أيام الفراعنة والرومان في "الحدوتة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج الحدوتة، ترصد الزميلة هدى زكريا عقوبة التحرش عبر التاريخ وكيف تعاملت الحضارات والديانات المختلفة مع تلك القضية .
وتبدأ الحلقة بقصة أول محضر تحرش عرفته مصر عام 1881 لسيدة تدعى هنداوية حررت محضر محفوظ منه نسخه في محطة مصر، بعدما تعرضت لمضايقات على يد ناظر القطار.
ثم تتطرق لموقف الحضارات المصرية القديمة والرومانية في عقوبة الشخص المتحرش والتى تشمل النفى خارج المدينة أو الإعدام وقطع العضو الذكرى .
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