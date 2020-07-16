شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم شهيد الجيش الأبيض محمد حشاد على وحدة حضانات مستشفى ناصر بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة بقيادة الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى اسم الشهيد الدكتور محمد حشاد شهيد الجيش الأبيض بالمستشفى الذي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا خلال عمله بمستشفى العزل وكان معروفا عنه أعماله الخيرية على وحدة حضانات الأطفال بالمستشفى

أكد الدكتور مدير المستشفى أن إطلاق اسم الشهيد د. محمد حشاد على وحدة الحضانات تخليدا لذكراه ولجهوده التي بذلها أثناء عمله كرئيسا للقسم واسهاماته في رفع مستوي الخدمة المقدمة للمتعاملين مع قسم الحضانة وجاري تنفيذ استراحة للمترددين على المستشفي مساهمة من زملاء الشهيد وتقديرا لما بذله أثناء حياته

كان مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة اعلن وفاة الطبيب محمد حشاد رئيس قسم المبتسرين بالمستشفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ونعى المستشفى الطبيب كأحد شهداء الجيش الأبيض

وأشارت المستشفى في بيان لها إلى أن الطبيب محمد حشاد 35 عاما ابن قرية نامول بطوخ توفى داخل مستشفى بالدويقة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد خلال أداء واجبه الوطنى وتعرض لمشاكل ارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس وبالكشف والمتابعة تبين ظهور أعراض الفيروس عليه