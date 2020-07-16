شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» صرف ثلاثة أشهر من علاوة 2017 مع مرتب يوليو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين عن صرف ثلاثة أشهر من علاوة 2017 لجميع العاملين بها، على ان يتم الصرف مع مرتب يوليو الجاري، حيث أن تكلفة صرف هذه العلاوات يزيد على تسعة ملايين جنيه تم توفيرها من خلال التمويل الذاتي للهيئة . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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