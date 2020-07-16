شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يفتتح معرض «أضحى مبارك» للحوم والسلع الاستهلاكية والمعمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف «اليوم» معرض بيع اللحوم والسلع الغذائية الاستهلاكية والمعمرة ومستلزمات البيت المصري، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك،«الذي يقام تحت رعاية المحافظ»، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، والدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري، والأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، واللواء محمود ضياء الدين رئيس المدينة والدكتور علاء سعيد مدير التعاون بالمحافظة.

ويشهد المعرض إشرافاً متكاملاً من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية،كالصحة والطب البيطري والتموين والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة،حيث يتم وضع ضوابط ترتكز على تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية في ظل أزمة وتداعيات فيروس كورونا.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ بني سويف، المعرض، الذي أقامته المحافظة بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف،بعنوان «أضحى مبارك»،وتحت رعاية المحافظ،لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم البلدية والسودانية المذبوحة من الأبقار واللحوم المجمدة والخراف الحية،والسلع الغذائية والأساسية من السكر والزيوت والمنظفات واللحوم المجمدة،والملابس الجاهزة والمفروشات، وأدوات وأواني منزلية،وغيرها بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 35% عن مثيلاتها في الأسواق،وذلك للتيسير على المواطنين في توفير احتياجاتهم من تلك السلع خلال العيد،حيث يشارك في إقامة وتنظيم الشادر التموين والغرفة التجارية وبمشاركة 4 شركات وعارضين منها شركة رفح التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة،والشركة المصرية لتجارة الجملة،ولجنة الزكاة بمسجد عمر بن عبدالعزيز، وسيدات أعمال بني سويف بالغرفة التجارية.

وتجول المحافظ داخل المعرض،متابعا حركة البيع والشراء والتيسيرات المقدمة للمواطنين،والالتزام بالإجراءات الوقائية، متبادلا الحديث مع بعض المواطنين الذين تواجدوا خلال الجولة التفقدية بالمعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة بالمعرض،ومشجعا القائمين على التنظيم، معربا لهم عن سعادته بمشاركة الشباب في اقامة المعرض، ومؤكدا على دورهم الهام في هذا المنتج والعمل الحيوي الذي يخدم المواطن بكل فئاته.

فيما أعرب عدد كبير من المواطنين عن شكرهم الكبير للدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصها على توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن خاصة المواطن البسيط،معبرين عن سعادتهم بحرص محافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم، على تفقد المعرض والتأكد من توافر كل السلع قائلين (بنشكر محافظنا الشاب،وأنه قريب مننا، وبيسمع لينا، ومشاكلنا، والمعرض وفر علينا كتير، وكل حاجة متوافرة فيه ...).

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي الزحام خاصة مع زيادة الإقبال المتوقع على المعرض بالحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا،ومراعاة توافر اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعوية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة.

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كما أشار المحافظ أنه يتم حاليا إقامة معارض مماثلة بمدن الوحدات المحلية الأخرى،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لطرح اللحوم والسلع الغذائية ،للتيسير على المواطنين ،ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تقل عن أسعار السوق خاصة اللحوم التي يزداد عليها الطلب في هذه المناسبة،وذلك عن طريق التوسع في إقامة شوادر ومنافذ لبيع اللحوم البلدية والمجمدة وطرحها بأسعار مناسبة وزيادة المعروض منها.