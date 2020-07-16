شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يطالب برفع كفاءة الأصول المهدرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماعه اليوم مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر الفيديوكونفرانس على أهمية قيام الجمعيات والتعاونيات الزراعية بدورها في خدمة المزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي وشدد على منع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في مهدها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.

واستمع «القصير» إلى الاقتراحات والمشاكل التي طرحها مديري مديريات الزراعة في المحافظات، وتوجيه كل مديري الزراعة بالمحافظات بضرورة التدخل العاجل لحل أية مشاكلات تواجه المزارعين خلال فترة موسمي الزراعة الصيفي والشتوي.

وطالب «القصير»، بسرعة الاستجابة لشكاوى الفلاحين وإيجاد حلول لها، مكلفا مديري مديريات الزراعة بكل محافظة بحصر الأصول المهدرة في نطاق محافظته لبحث كيفية رفع كفاءتها وحسن استغلالها وأعلن عن مسابقة المديرية النموذجية واجرائها كل ثلاثة أشهر وتكريم مديرها من خلال وضع معايير اداء أهمها زيادة الانتاجية وخدمة الفلاحين وحل مشاكلهم.

وأكد وزير الزراعة أيضا على ضرورة الاسراع في منظومة كارت الفلاح مشيرا إلى أنه تم اضافة خدمة المدفوعات (ميزة) إلى الكارت، مشيرا إلى أهمية توعية المزارعين بأهمية الري الحديث للاشتراك في هذه المنظومة التي تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير المياه والأسمدة والمبيدات.