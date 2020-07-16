شكرا لقرائتكم خبر عن مصور: صعوبات تواجه المهنة في ظل جائحة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المصور محمد رمضان إن مهنة التصوير تواجه صعوبات في الوقت الحالي مع انتشار جائحة كورونا في كل أنحاء العالم.
وأكد رمضان، في تصريحات تلفزيونية، أنه احترف التصوير منذ 2016 في مجال تصوير الأفراح، وتصوير الفاشون، وأصبح لديه فريق احترافي، موضحًا أنه مع توقف العمل في الفترة الحالية فأنه يقوم بمساعدة المصورين المبتدئين في مجال التصوير من خلال تقديم محاضرات تعليمية لهم لمساعدتهم في بداية مشوارهم و افادتهم بخبرتة في مجال تصوير الافراح.
وذكر أنه يتخذ الكثير من الاحتياطات في الوقت الحالي أثناء تصوير الأفراح، منها أن يقتصر التصوير على العروسين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي مع ارتدائه وفريق عمله للكمامات للوقاية من خطر الكورونا.
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