شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزارة الشباب والرياضة تنفذ اللقاء الحواري الثاني حول قانون مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار خالد عراق، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وليد محمود، عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، مع مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف المحافظات من أعضاء برلمان الشباب في لقاء حواري ضمن سلسلة اللقاءات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للحديث حول قانون مجلس الشيوخ المصري.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أهمية سلسلة اللقاءات الحوارية لمناقشة قانون مجلس الشيوخ في ظل عملية البناء والتنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا أن مجلس الشيوخ سيمثل قيمة برلمانية مضافة للدولة على صعيد مناقشة التشريعات المختلفة.

واعتبر وزير الشباب والرياضة أن الشباب أعضاء برلمان الشباب أحد كنوز الوزارة التي بذلت جهدًا كبيرًا؛ لتثقيفهم وتأهيلهم وإعداداهم، مشيرًا أنهم على مستوي عالٍ من النضج الفكري والسياسي، وحب الوطن والولاء له، والقدرة على مواجهة المشكلات، وطرح الحلول المناسبة.

وفي حديثه، سرد المستشار خالد عراق تاريخ الحياة النيابية في مصر والتي بدأت منذ 200 عام، والتطورات التي لحقت بمجلس النواب على مدار هذه المدة، وصولًا لنظام المجلس الواحد وفقًا لدستور 2014م، وبعد التعديلات الدستورية العام الماضي، تم الرجوع إلى نظام الغرفتين بالبرلمان «مجلس نواب» و«مجلس الشيوخ»، مشيرًا أن الدول التي لديها غرفتين للبرلمان تستطيع أن تستفيد من الكفاءات والخبرات البشرية لديها.

وأضاف أن اختصاصات مجلس الشيوخ استشارية وإن كان الدستور يلزم اخذ رأي مجلس الشيوخ في بعض الأمور، لافتًا أن القيادة السياسية المصرية لم تدخر وسعًا في أن تلبي كافة الاستحقاقات الدستورية في ظل الظروف والتحديات الراهنة وهو ما يعد نصرًا كبيرًا، مبيناً أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستأخذ كافة التدابير والاحتياطات الاحترازية أثناء العملية.

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